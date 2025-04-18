Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki ikinci yılını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Nisan 2023’te fırlatılan, Türkiye'nin ilk metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1912022798773420422

Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen millî imkânlarla üretilen uydunun yüzde 90’a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerinin de temelini oluşturduğunu belirten Bakan Kacır, "Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" mesajını verdi.