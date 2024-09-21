Mersin’de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli A.E.’nin (26), yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin ilçede yaptığı çalışmasında şüphelinin uyuşturucu maddeleri sakladığı yer tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen baskınla şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

İlçe emniyette ifadesi alınan şüpheli Anamur Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.