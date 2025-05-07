Karabük merkez ve Eskipazar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken 369 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

1-4 Mayıs tarihleri arasında Karabük merkez ve Eskipazar ilçesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda 369 adet uyuşturucu hap, 20,30 gram bonzai ve 3 cep telefonu ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA