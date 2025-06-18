Uşak’tan diş tedavisi için ailesiyle birlikte Denizli’ye gelen sürücü, dönüş yolunda sıcak ve verilen ilaçların etkisiyle uyuklamaya başladı. Karşı şeride geçtiği için eşi tarafından uyarılan sürücünün panikle direksiyonu kırması sonucu şarampole uçan araçta, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Kocaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan Necati Y., diş tedavisi için Denizli il merkezindeki bir sağlık kuruluşuna müracaat etti. Tedavinin ardından 64 ACP 360 plakalı otomobiliyle dönüş yolculuğuna başlayan sürücü, Çal ilçesine bağlı Kocaköy Mahallesi Süller yoluna geldiğinde seyir halindeyken bir anlık uykuya daldı.

Sürücünün uyuklayarak karşı şeride geçmeye başlaması üzerine endişelenen eşi, onu ikaz etmek istedi. Yolcu koltuğunda oturan eşinin uyarmasıyla, bir anda panikleyen sürücü Necati Y. ani refleksle direksiyon manevrası yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yolun sağındaki 3 metrelik şarampoldeki çalılıkların arasına uçtu.

Maddi hasar oluşan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Necati Y., eşi ve 2 çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinden ilk müdahaleleri tamamlanan Yalçın ailesi, tedbir amacıyla Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.