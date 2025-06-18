Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorisindeki kızların katıldığı Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Heyecan dolu müsabakaların ardından kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyaları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi.

Şampiyonada dereceye girenler şöyle:

10 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü - 80 puan

2 - İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Ortaokulu - 50 puan

3 - Isparta GSK - 45 puan

11 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Siirt GSK - 71 puan

2 - Elmalı GSK - 69 puan

3 - Nevşehir GSK - 59 puan

12 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Isparta GSK - 73 puan

2 - Siirt GSK - 62 puan

3 - Antalya Elmalı GSK - 61 puan

13 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Siirt GSK - 93 puan

2 - Afyon Yeşilay SK - 83 puan

3 - Erzincan Cimin - 49 puan

14 Yaş Türkiye Şampiyonası Takım Sıralaması

1 - Kayseri Melihgazi - 60 puan

2 - İzmir Tire Belediyesi - 57 puan

3 - Iğdır GSM - 54 puan