Türk sinemasının özgün anlatıcılarından olan, ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un kültleşmiş filmleri Haziran ayında TV+’ta yerini alıyor.

İçerik platformu TV+, yönetmen Zeki Demirkubuz’un tüm filmlerini haziran ayından itibaren izleyiciyle buluşturuyor. Prestijli festivallerden ödüllerle dönen ve Türk sinemasında derin izler bırakan bu özel seçki; Masumiyet, Yazgı, İtiraf, Kader gibi birçok özel yapımı izleyici ile buluşturuyor.

TV+ kütüphanesinde yer alan filmler ise şöyle:

"Hayat

Zeki Demirkubuz’un 2023 yapımı filmi Hayat, Türk sinemasında derin bir iz bırakan, kült meraklılarının radarına takılan yoğun bir dram. Başrollerde Miray Daner, Burak Dakak ve Umut Kurt’un yer aldığı film, İstanbul’un kenar mahallelerinde geçen, genç bir kızın evlenme baskısı altında sıkışıp kalan hayatı ile ailesinin ve çevresinin çatışmalarını konu alıyor. Hayat, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. 28. Türkiye Almanya Film Festivali’nde (2023) En İyi Film ödülünü aldı. Film ayrıca, 2025 Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye’nin adayı olarak seçildi.

Bulantı

Bulantı, Zeki Demirkubuz’un 2015 yılında hem yazıp hem yönettiği ve başrolünde de yer aldığı çarpıcı yapımlardan biri. Film, karısı ve çocuğunu bir trafik kazasında kaybeden Ahmet’in, bu trajedi karşısında sergilediği neredeyse kayıtsız ve donuk tutumu merkeze alıyor. Zeki Demirkubuz’un Ahmet karakterine hayat verdiği filmde, Öykü Karayel, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Hassanisoughi gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kor

Zeki Demirkubuz’un 2016 yılında izleyiciyle buluşan ve ilk gösterimini 66. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yapan çarpıcı filmlerinden Kor, bir yandan geçim sıkıntısıyla boğuşan bir ailenin hikâyesini anlatırken, diğer yandan bireysel arzular, sadakat ve ahlak çatışmaları arasında sıkışmış karakterlerin iç dünyasına derinlemesine iniyor. Başrollerini Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk ve Taner Birsel’in paylaştığı Kor, sade anlatımı ve psikolojik derinliğiyle öne çıkıyor.

Yeraltı

Zeki Demirkubuz’un 2012 yılında izleyiciyle buluşan filmi Yeraltı, sinema dünyasında büyük ses getirdi. Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar adlı eserinden ilham alan film, toplumla ve kendi iç dünyasıyla çatışan, öfke ve yalnızlıkla örülü bir adamın portresini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Filmin başrolünde yer alan Engin Günaydın, performansıyla büyük övgü topladı. Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere birçok ödülle dönen Yeraltı, güçlü anlatımı, sevilen oyuncu kadrosu ve psikolojik derinliğiyle Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı.

Kader

Kader, Zeki Demirkubuz’un 2006 yılında izleyiciyle buluşan ve yönetmenin sinema kariyerinde önemli bir yer edinen çarpıcı yapıtlarından biri. Masumiyet filminin öncesini anlatan bu film, Uğur ve Bekir’in tutkulu, saplantılı ve çıkışsız ilişkisine odaklanıyor. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu (Vildan Atasever) ve En İyi Erkek Oyuncu (Ufuk Bayraktar) dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Kader, sinemaseverlerin hafızasına kazınan, kültleşmiş filmlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kıskanmak

Kıskanmak, Zeki Demirkubuz’un 2009 yılında vizyona giren ve Türk sinemasında derin izler bırakan yapıtlarından biri. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, yönetmenin ustalıkla işlediği "insan doğasının karanlık yönleri" temasını çarpıcı biçimde yansıtıyor. Film, Zonguldak’ta maden mühendisliği yapan Halit ve eşi Mükerrem’in evine, Halit’in kız kardeşi Seniha’nın taşınmasıyla başlayan gerilimli süreci konu alıyor. Berrak Tüzünataç, Nergis Öztürk, Serhat Tutumluer ve Hasibe Eren’in etkileyici performanslar sergilediği film, 16. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

Bekleme Odası

Zeki Demirkubuz’un 2003 yapımı Bekleme Odası, hayatın karmaşasında kendi yolunu arayanlara hitap eden, derin ve introspektif bir sinema deneyimi sunuyor. Yönetmenin hem yazıp hem de yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmde, Demirkubuz’a Nurhayat Kavrak, Nilüfer Açıkalın ve Eda Toksöz gibi isimler eşlik ediyor. Suç ve Ceza’yı beyaz perdeye uyarlamaya çalışan yönetmen Ahmet’in, özel hayatındaki kayıtsızlık ve yalnızlıkla yüzleşmesini konu alan film, 2004 Valencia Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü de kucakladı.

İtiraf

Zeki Demirkubuz’un 2001 yapımı İtiraf filmi, modern yaşamın yalnızlık ve ahlaki çelişkilerle dolu dünyasına derin bir dalış yapan, etkileyici bir psikolojik dram. Başrollerde Taner Birsel, Başak Köklükaya ve İskender Altın’ın yer aldığı film, bir mühendisin evliliğindeki sırların ve bastırılmış duyguların açığa çıkmasıyla gelişen iç hesaplaşmaları konu alıyor. Demirkubuz’un minimalist üslubuyla şekillenen İtiraf, 2002 Cannes Film Festivali’nde Un Certain Regard seçkisindeydi. Film aynı zamanda Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini de kazanarak Türk sinemasında iz bıraktı.

Yazgı

Zeki Demirkubuz’un 2001 yapımı Yazgı, hayatın anlamsızlığına ve kaderin kaçınılmazlığına kafa yoranlar için çarpıcı bir sinema deneyimi. Albert Camus’nün Yabancı romanından uyarlanan filmde, Serdar Orçin, Zeynep Tokuş ve Engin Günaydın performansları öne çıkıyor. Yazgı, 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film dahil dört ödül kazanırken 2002 Cannes Film Festivali’nde ise Un Certain Regard seçkisinde yer aldı.

Üçüncü Sayfa

Zeki Demirkubuz’un 1999 yapımı Üçüncü Sayfa filmi, yoğun ve gerçekçi bir dram olarak dikkat çekiyor. Başrollerde Ruhi Sarı, Başak Köklükaya ve Cengiz Sezici’nin yer aldığı film, bir figüranın trajikomik hayat mücadelesini ve umutsuzlukla örülü aşk hikâyesini anlatıyor. 36. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi olan Üçüncü Sayfa, Demirkubuz’un samimi sinema dilini yansıtıyor.

Masumiyet

Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı Masumiyet, Türk sinemasının kült başyapıtlarından biri olarak öne çıkıyor. Başrollerdeki Güven Kıraç, Haluk Bilginer ve Derya Alabora’nın performanslarıyla, hapisten yeni çıkan Yusuf’un, bir pavyon şarkıcısı olan Uğur ve onun sevgilisi Bekir arasındaki imkânsız aşk üçgenine tesadüfen dahil oluşunu anlatıyor. 54. Venedik Film Festivali seçkisinde yer alan ve 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan Masumiyet, Demirkubuz’un yalın sinema diliyle, adeta bir yeraltı klasiği.

C Blok

Zeki Demirkubuz’un 1994 yapımı ilk uzun metraj filmi C Blok, Türk sinemasında yeraltı ruhunu taşıyan, kült başyapıtların habercisi niteliğinde. Başrollerde Fikret Kuşkan, Serap Aksoy ve Selçuk Yöntem’in yer aldığı ve 31. Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film, İstanbul’da bir apartmanda yaşayan Halet’in, kapıcıyla yaşadığı yasak ilişki sonrası kendi iç dünyasında ve toplumsal normlarla çatışmasını anlatıyor."