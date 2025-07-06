Üsküdar’da refüjde bulunan ağaç, park halindeki bir cipin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, sahibinin 2 ay önce aldığı otomobil hasar gördü.

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, refüjde bulunan büyük bir ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden kırılarak yola devrildi. Cadde kenarında park halindeki cip, devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı keserek kaldırırken, cipte hasar meydana geldi.

Araç sahibinin ağacın altında kalan otomobilini iki ay önce aldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.