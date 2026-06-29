Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3 bin 500 TL gasp eden 5 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde 5 şahıs, bir kişiyi bıçakla gasp etti. Mağdur kişinin altın zincirini ve 3 bin 500 lirasını alan şüpheliler bölgeden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 kişilik grubun peşine düştü. Ekiplerin hassas, titiz ve kamera takipli çalışmalarıyla zanlıların kaçış istikametleri takip edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis özel harekat destekli operasyon yaptı. 3'ü 18 yaşından küçük 5 şahıs adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların gerçekleştirdikleri gasp sonrasında birinin elinde paralar diğerinin elinde içki şişeli anları da kameraya yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA