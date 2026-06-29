Mersin'in Erdemli ilçesindeki sanayi sitesinde hareket halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın çevredeki esnaf ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alata Mahallesi'ndeki Erdemli Sanayi Sitesi'nde Mesut T. yönetimindeki 33 B 0712 plakalı otomobilin motor bölümünden sesler gelmeye başladı. Kısa süre sonra aracın kaputundan dumanların yükseldiğini gören sürücü, durumu fark ederek aracını durdurdu.

Olayı gören sanayi esnafı, dumanlar içinde kalan araca ilk müdahaleyi çevrede bulunan ilaç tankerlerindeki suyla yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangının deforme olmuş benzin hortumundan kaynaklı olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.