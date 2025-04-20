Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ), Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri Komutanı Tuğgeneral Shaikh Fahad Al Khalifa başkanlığındaki heyeti İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bulunan HealthTürkiye Ofisi’nde ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki sağlık alanına yönelik mevcut iş birliğinin artırılmasına dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye ile Bahreyn arasında sağlık alanında süregelen iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı istişareler gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Ekim 2024 tarihinde USHAŞ ile Bahreyn arasında imzalanan ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri tedarikine yönelik stratejik anlaşmanın uygulanmasına dair güncel gelişmeler ele alındı. Bu iş birliği, iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin ve uzun vadeli ortaklık vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ayrıca taraflar, gelecekteki stratejik iş birliğinin çerçevesini belirlemek üzere mutabakata vardı. Yeni dönemde medikal onkoloji, mikrobiyoloji ve patoloji gibi alanlarda sağlık profesyonellerinin eğitimi ve uzmanlık kapasitesinin artırılmasına yönelik ortak eğitim faaliyetlerinin başlatılması gündeme geldi.

Gerçekleştirilen temaslar, Türkiye ile Bahreyn arasındaki sağlık diplomasisini ileri bir seviyeye taşıyacak yapıcı ve somut bir adım olarak değerlendirildi. Bu doğrultuda, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin USHAŞ’ın katkılarıyla daha da güçlenerek devam etmesi hedefleniyor.