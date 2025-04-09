Uşak’ta da birçok ilde olduğu gibi taksi açılış, indi-bindi ve kilometre fiyatlarına zam geldi.

Uşak’ta da birçok ilde olduğu gibi taksi ücretlerine zam geldi. Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamada taksilerdeki yeni ücret tarifesi paylaşıldı. Uşak’ta 35 TL olan açılış ücreti 50 TL’ye yükseltildi. Kilometre başı 35 TL olan taksimetre fiyatı ise 15 TL zamlanarak 50 TL olurken, indi-bindi ücreti ise 120 TL’den yüzde 41,46 zamla 170 TL’ye yükseldi.

Uşak Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası’nın yaptığı yazılı açıklamada; "Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulunun 24.03.2025 Tarih ve 2025/5 sayılı oturumunda görüşülen; Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasının taksici fiyat tarifesi talebi üzerine İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün onayı doğrultusunda fiyat tarife taleplerinin uygun olduğuna ve uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan zamlı tarife 9 Nisan itibariyle geçerli oldu.