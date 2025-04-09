Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak’taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

2025 yılının Mart ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 298 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 49 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,7 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 65,3 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 118 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 359 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 110 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 4 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahsın olduğu belirtti.

Mart ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği olmak üzere toplam 5 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak’ta 76 bin 425 araç sorgulandı

Vali Aktaş, Mart ayında sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 76 bin 425 araç sorgulandığını, bu araçlardan 10 bin 152 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 299 adet ticari taksi denetimi ve 298 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 21 araca, servis araçlarında ise 41 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Mart ayında 15 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 47 oldu. Bu operasyonlarda 15 gram esrar, 77 gram metamfetamin, 563 gram bonzai, 13 bin 339 adet sentetik ecza ve 734 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 14 kişi tutuklanırken, 77 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili kapsamında Uşak’ta D-300 karayolunda yaklaşık 450 bin aracın geçtiğini dile getiren Vali Aktaş; "Ramazan Bayramı süresince hem emniyet ve jandarma ki personel arkadaşlarımızın emeğiyle hem trafik tedbirleri hem de güvenlik tedbirleri alındı. Bu süreçte ilimizde bin 182 denetleme noktasında 31 bin 500 aracın denetlemesini yaptık, 3 bin 397 araca trafik cezası işlemi uygulandı. Ayrıca sadece hızdan dolayı 815 araca cezai işlem uygulandı." dedi.

Vali Aktaş bu denetimlerin sadece Ramazan ayı kapsamında değil yılın 365 günü boyunca devam edeceğini söyledi.