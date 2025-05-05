Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Kurban Bayramı öncesi bakanlık talimatlarına göre, canlı hayvan taşıyan araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler hayvanların hastalıklarının, yetiştiricilerin mağduriyetlerinin ve büyümelerinin önüne geçilmesi yönelik canlı hayvanlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "Bakanlığımız talimatlarına göre Veteriner Hekimlerimiz tarafından; Gelen Kurban Bayramı öncesinde hayvanların hastalıklarının, yetiştiricilerin mağduriyetlerinin ve büyümelerinin önüne geçilmesi amacıyla İllerimiz sınırları içerisinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolü, İçişleri Bakanlığı Kolluk Kuvvetlerinin rutin arızalarında hayvan trafik araçlarının denetimleri başladı" ifadeleri kullanıldı.