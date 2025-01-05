Uşak’ta bir işhanının yıkımı esnasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Belediye İşhanı’nın yıkımı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçükte bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut’a (60) ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili yüklenici firma sahibi F.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tut’un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş makinesi operatörünün yıkım esnasında binanın çökmesi sonucu altında kaldığı görüldü.