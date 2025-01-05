Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur Öğretmenevi bahçesindeki çevre düzenleme çalışmalarında bulunan kemiklerin eski bir Rum mezarlığına ait olabileceğini söyledi.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi sırasında kanalizasyon için kanal açan işçiler, birden fazla insan kemiği buldu. Durum polise bildirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alan olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalara başladı. İçinde birden fazla kemik bulunan alanda yapılan kazı genişletildi. Kemiklerin yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilirken, müze yetkililerine haber verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yetkilileri alanda inceleme başlattı. Burdur’daki eski Müslüman mezarlıkları şehir dışında olduğundan bölgenin eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği öngörülüyor.

“Rum mezarlığı olabilir”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan emekli öğretmen ve eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur’un kültürel varlıkları üzerine uzun yıllardır araştırmalar yaptığını, özellikle şehirdeki gayrimüslimlerin tarihini incelediğini belirterek, "Ben, Burdur’un kültürel varlıkları üzerine bir çalışma başlatmıştım. Burdur’da gayrimüslimler de yaşıyordu, özellikle mübadeleye kadar Rumlar ve Ermeniler de burada bulunuyordu. Mezarlıklar konusunu ele alırken Müslüman mezarlıklarının yerleri belli olsa da, Rumlara ait mezarlığın yerini bilmiyordum. Fakat birkaç yaşlı kişiden, Tarım İl Müdürlüğü’nün kuzeybatı istikametinde bir yerin olabileceğini duymuştum. Bugün öğretmenevi bahçesinde yapılan kazıda insan kemiklerinin çıkması bu tezi kuvvetlendirdi. Çünkü burası Rumların yaşadığı Zafer Mahallesi’ne oldukça yakın bir yer" dedi.

Akkaya, Burdur’daki Rum nüfusunun 300-500 hane arasında olduğunu ve 1920 yılına kadar Burdur’da yaşadıklarını belirtti. Öğretmenevi’nin de Zafer Mahallesi’nin kuzeyinde olduğunu ifade eden Akkaya, "Kazılarda çıkan kemikler, bu bölgedeki Rum mezarlığına ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Akkaya, "Türkler, Burdur’a 1100’lü yılların sonunda gelmeye başlamışlar ve o dönemde Burdur’da Rumlar yaşıyordu. 1920’lere kadar buradalar. Ancak 1922’deki mübadele sırasında buradaki Rumlar Yunanistan’a gitmek zorunda kaldı. Yunanistan’daki soydaşlarımız da Burdur’a geldi ve o dönemdeki Rumlardan kalan evler onlara verildi" diye konuştu.

Akkaya, daha önce sadece bir duyumla bu mezarlığın varlığından haberdar olduklarını ifade ederek, "Bugün öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı, bu tarihi tezi ortaya çıkarmış oldu. Burdur’daki Rum mezarlığına ait buluntular, bu kazıda çıkan kemiklerle doğrulanmış oldu" dedi.

Olay müze ve MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü ekiplerinin çalışmaları sonrası netlik kazanacak.