Uşak Belediyesi’nce düzenlenen ‘Mahalle İftarları’ 12 Mart itibariyle Karaağaç Mahallesi’nde başlıyor.

Uşak Belediyesi’nce düzenlenen Mahalle İftarları 12 Mart itibariyle Karaağaç Mahallesi’nde bulunan pazaryerinde başlıyor. Mahalle iftarları kapsamında 13 Mart günü Atatürk Mahallesi’nde bulunan Şekerevleri pazaryerinde, 15 Mart günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan pazaryerinde, 17 Mart Dikilitaş Mahallesi’nde, 19 Mart Bölme Mahallesi meydanında ve 20 Mart günü ise İsmetpaşa Caddesi’nde yapılacak.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise Ramazan’ın bereketini ve birlikteliğini hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlar Mahalle iftarlarına davet edildi.