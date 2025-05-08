Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak’taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

2025 yılının Nisan ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 350 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 56 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,7 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 89,3 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 145 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 292 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 137 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 6 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın olduğu belirtti.

Nisan ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 5 kurusıkı tabanca, 10 tabanca ve 10 av tüfeği olmak üzere toplam 24 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 23 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak’ta 65 bin 962 araç sorgulandı

Vali Aktaş, Nisan ayında sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 65 bin 962 araç sorgulandığını, bu araçlardan 8 bin 243 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 189 adet ticari taksi denetimi ve 282 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 22 araca, servis araçlarında ise 15 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Nisan ayında 20 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 55 oldu. Bu operasyonlarda 108 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 67 gram bonzai, 4 bin 454 adet sentetik ecza ve 301 bin 21 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 24 kişi tutuklanırken, 89 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "İlimizde 2024 yılında 17 otel kapatılmıştı. Şu an ilimizde bazıları basit konaklama bazıları ise turizm belgeli olmak üzere toplamda 42 otelimiz var. Şu an itibariyle 2025 yılında 13 oteli kapadık. Bunun 10 tanesi belgeli olmakla birlikte fakat şartları uymayan yani devam etmesi uygun olmayan oteller, 3 tanesi ise tamamıyla kaçak bir şekilde işletilen otel. 2024 yılı ve 2025 yıllarında toplamda 30 oteli faaliyetten men ettik. Mevcut eden otellerimizden ise 3 tanesinin denetimler kapsamında uygun olmayan durumları için verilen süre devam ederken, diğer faaliyeti devam eden otellerimizde ise yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğu bulunmadığı için devam ediyor."

Öte yandan, Vali Aktaş denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti.