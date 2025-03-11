Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sigara içen 15 kişiye toplam 14 bin 655 TL para cezası yazıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşıma göre sigara içilmeyen alanlarda sigara içtiği tespit edilen 6 personel, 5 vatandaş ve 4 stajyer öğrenci olmak üzere 15 kişiye toplamda 14 bin 655 TL para cezası uygulandı.

Yapılan paylaşımda ise "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Denetleme Komisyonu tarafından hastanemizdeki denetlemelerde sigara içtiği tespit edilen 6 personel,5 vatandaş ve 4 stajyer öğrenci olmak üzere toplam 15 kişiye 4207 sayılı ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’ gereğince 977 Türk Lirası idari para cezası yazılarak kendilerine tebliğ edilmiştir. Hastanemizde sigara içmek yasaktır." ifadeleri kullanıldı.