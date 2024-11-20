Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletme önündeki kaçak iskele ve eklentileri sökülüyor. Bahse konu işletme, ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün ses sistemi olmadan konser vermesiyle gündeme gelmişti.

İlçede kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor. Yalıkavak’ta yasal işlemleri tamamlanan iskele ve eklentilerinin yıkımına Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince başlandı. Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki iskele ve eklentileri söküldükten sonra denizdeki kazıkların da söküleceği bildirildi.

Öte yandan bahse konu mekan 2022 Haziran ayında ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün ses sistemi olmadan konser vermesiyle gündeme gelmişti. Canlı müzik yapma ruhsatı olmayan işletmede sanatçının konser vermesine izin verilmeyince sanatçı şarkılarını mikrofonsuz söylemişti.

Konuyla ilgili Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

“Bodrum Belediyesi sorumluluk alanı içinde yer alan Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu’nda yer alan "Gala" adlı işletmede yaşanan, ulusal basında ve sosyal medyada gündeme gelen “canlı müzik yayını” konusuna ilişkin bir takım yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için kamuoyu bilgilendirmesi yapma gereği duyulmuştur. 16 Mayıs 2022 tarihinde, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmenin, restoran binasına yapılan ilave eklentiler ile kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan İskele İmar Kanunu gereğince mühürlenmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Dolayısıyla, ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş olan işletmeye aykırılıkları giderilmediği için canlı müzik ruhsatı düzenlenmemiştir. Kamuoyunda iddia edildiği gibi Kaymakamlık ve Belediye, “Bodrum’da müzik yayını yapılmasını istemiyor, turizme zarar veriyor” şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”