Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamuller satışı yapan işyerlerini denetleyerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketmeleri amacıyla denetimlerine devam ediyor. Denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, il ticaret müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller satışı yapan işyerlerini denetledi. Kurallara uyulmadığı tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini bildirirken, vatandaşların karşılaştıkları tüm olumsuzlukları Alo 153 İhbar Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.