Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Mengücek Gazi Yurdu’nda, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek amacıyla filografi workshop etkinliği düzenlendi.

Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü, öğrencilerine yönelik özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ahşap boyama kursu kapsamında düzenlenen filografi workshop çalışması, kurs eğitmeni Hülya Erdoğan’ın rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte üniversiteli gençler hem yeni bir sanat dalını tanıdılar hem de özgün eserler oluşturdular.

Workshop sırasında öğrenciler, filografi sanatının inceliklerini öğrenirken uygulamalı çalışma yapma fırsatı buldular. El becerilerini geliştiren gençler, kursun sağladığı keyifli ortam sayesinde eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler takım çalışması ve sabır gibi önemli beceriler kazandılar. Ayrıca, etkinliği izleyen ve henüz kurslara katılmamış olan birçok öğrenci, kurslara kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulundular.