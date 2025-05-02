Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) farklı alanlarda hizmet veren iş dünyası temsilcileriyle yaptığı işbirliği protokolleri öğrenciler için yeni staj ve uygulama eğitimi fırsatları oluşturuyor.

Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirme vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam eden BUÜ, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak yetkilendirilen Step-Turkey firması ile özel bir protokolü hayata geçiriyor. Öğrencilere yönelik staj ve uygulamalı eğitim imkânlarının geliştirilmesi hedefi taşıyan protokol çerçevesinde ortak Ar-Ge projelerinin yürütülmesi ve inovasyon odaklı akademik iş birliklerinin kurulması da hedefleniyor. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Step-Turkey Genel Müdürü Lino Catenaro imza attı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversite ile iş dünyası arasındaki bilgi ve teknoloji transferine katkı sağlamayı amaçlayan işbirliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hem akademik hem de sektörel anlamda katma değer oluşturacak kıymetli bir ortaklık yapılacağına işaret eden Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, protokol hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Step-Turkey Genel Müdürü Lino Catenaro da üniversitelerin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerinden daha fazla faydalanabilmeyi ilke edindiklerini aktardı. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi ile de kıymetli bir protokolü hayata geçirdiklerine inandıklarını vurgulayan Lino Catenaro, iki taraf için de işbirliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Karpat ve Doç. Dr. Celalettin Yüce ile firma yetkilileri de hazır bulundu.