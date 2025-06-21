Hatay’da YKS sınavına girecek olan medikal ortopedik rahatsızlığı bulunan Muhammed Yusuf Üçer’in üniversite hayaline ulaşımını Hatay Büyükşehir Belediyesi sağladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan ve medikal ortopedik rahatsızlığı nedeniyle kendi imkânlarıyla sınav yerine ulaşamayan 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Üçer üniversite hayaline ulaşımını Hatay Büyükşehir Belediyesi sağladı. Belediyenin ALO 153 hattı üzerinden ilettiği talep doğrultusunda harekete geçen ekipler, Üçer’i Kuruyer Mahallesinde evinden alıp Gökçegöz mevki Atatürk Anadolu Lisesi’nde bulunan sınav merkezine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağladı. Sınavın ardından ise tekrar evine bırakıldı.

Medikal ortopedik rahatsızlığından dolayı sınava kendi imkanlarıyla gidemediğini söyleyen Muhammed Yusuf Üçer, "Rahatsızlığımdan dolayı belediyemizden talepte bulundum sağ olsunlar beni kırmadılar. Sınav yerimi gidip gelmemde bana yardımcı oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, eğitime ve öğrencilere destek olmaya devam edeceğini vurgulayarak, her bireyin eşit şartlarda sınavlara katılabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdüreceğini iletti.