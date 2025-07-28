Kayseri Büyükşehir Belediyesi; üniversite adaylarının YKS tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. KAYMEK Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, öğrencilerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde yanlarında olarak gençlerin doğru kararlar almalarına destek oluyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, öğrencilere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Hunat Hatun Medresesi’nde verilecek olan YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, 10.00-19.00 saatleri arasında, rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, doğru tercih yapabilmek için rehberlik hizmetinden yararlanabilecek. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine 0552 957 50 11 numaralı telefon üzerinden de ulaşılabiliyor. Öte yandan, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genç odaklı vizyonuyla faaliyet gösteren Genç KAYMEK, bu yıl 524 öğrenciyi ücretsiz bir şekilde YKS’ye hazırlayarak önemli başarılar elde etti. Genç KAYMEK’in öğrencilerinden 4’ü ilk 10 bine, 7’si ilk 20 bine, 12’si ilk 30 bine, 19’u ilk 50 bine ve toplamda 37 öğrenci ilk 100 bine girerek Kayseri’nin gururu oldu. Bu başarı, Genç KAYMEK’in akademik disiplini ve sosyal, kültürel, psikolojik destekle sunduğu bütüncül eğitimin bir yansıması olarak öne çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sunduğu hizmetlerle, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimi de ön planda tutarak, öğrencilerin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.