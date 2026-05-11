Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSAN) üyeleri, yükseköğretim tazminatına dikkat çekmek amacıyla Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürecek. 15 Mayıs'ta başlayacak eylem, 19 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona erecek.

ÜNİPERSAN, üniversite idari personelinin yükseköğretim tazminatındaki adaletsizliğine dikkat çekmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet eylemi düzenleyecek. 15 Mayıs Cuma günü saat 08.45'te Samsun Bandırma Vapuru önünde başlayacak eylem kapsamında ÜNİPERSAN üyeleri; Havza, Çorum, Sungurlu ve Kırıkkale güzergahını takip ederek yaklaşık 400 kilometre pedal çevirecek. 4 gün sürecek olan eylem, 19 Mayıs'ta saat 15.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dikmen Kapısı önünde düzenlenecek basın açıklamasıyla sona erecek.