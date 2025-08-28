Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı un fabrikasında makineye parmaklarını kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy SAGİMAD Toptancılar Sitesi’ndeki Osmanlı Un Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika çalışanı Hasan Vural (44), un makinesine parmaklarını kaptırdı. Parmaklarında kesikler bulunan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.