Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri, Aydın kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Efeler ilçesi, Umurlu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra budama faaliyetlerini gerçekleştirerek Umurlu’yu temiz bir görünüme kavuşturdu.

Kent estetiği ve hijyenine önem gösterdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşlar, temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Çerçioğlu’na teşekkür etti.