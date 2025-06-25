Ümraniye Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli, verimli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali, 23 Haziran 2025 tarihinde başladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali’nin ilk etkinliği, Çakmak Mahallesi’nde yer alan Sevgi Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Palyaçolar, sihirbaz gösterileri, eğlenceli oyun parkurları ve çeşitli sürpriz aktivitelerle dolu etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Pamuk şeker ikramları ve animasyon karakterlerin renkli şovları, çocukların yüzünde unutulmaz bir gülümseme bıraktı.

Festival kapsamında 6 Ağustos’a kadar, Ümraniye’nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Etkinlikler, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, ailelerin de güvenli ve eğlenceli ortamlarda çocuklarıyla birlikte zaman geçirmesine imkân tanıyor.

Festivalin açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onların mutlu, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak yetişmeleri için her alanda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaz tatilini daha anlamlı kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Çocuk Festivali ile ilçemizin dört bir yanında çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sevgi Parkı’nda başlattığımız bu güzel etkinlik tüm Ümraniye’ye yayılarak devam edecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.