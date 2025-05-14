Ümraniye’de gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, bahçede park halindeki otomobile de sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında gecekondu ve yangından etkilenen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa büyüyerek gecekondunun garajında park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangın nedeniyle garajın çatısı da yanan aracın üstüne çöktü. Gecekondunun yan tarafında bulunan binadaki felçli bir hasta ekiplerin yardımıyla evinden alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.