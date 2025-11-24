Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi'nde zabıta ekipleri tarafından işletmelerde denetim gerçekleştirildi. İşletmelerde bulunan ürünler, son kullanma tarihlerinden saklama şartlarına kadar gerekli tüm standartlara uygun olarak detaylıca incelendi.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde yürütülen rutin denetim çalışmaları kapsamında Tepeüstü Mahallesi'nde denetim çalışmaları düzenlendi. Halk sağlığını korumak, düzeni sağlamak ve güvenli hizmet sunumunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işletmelerdeki hijyen şartlarından ruhsat kontrollerine, fiyat etiketi uygunluğundan gramaj denetimlerine kadar birçok başlıkta detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, özellikle gıda satışı yapan işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını ve tezgâh düzenini titizlikle kontrol etti ve esnafa mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ruhsatsız faaliyet gösteren veya standartlara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler, hem vatandaşların güvenilir hizmet alması hem de esnafın sağlıklı ve düzenli bir ticaret ortamında faaliyet göstermesi için aralıksız devam ediyor.