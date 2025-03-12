Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde yapılan yemekler, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşıyor.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan Ümraniye Belediyesi, Halil İbrahim Sofrası Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ya da evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yaşlılar, engelliler ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlama gücü kalmayan bireyler, bu hizmetten faydalanarak Ramazan ayı boyunca sıcak yemeklere ulaşabiliyorlar.

Günün ilk ışıklarıyla çalışmalara başlayan aşevinin mutfak ekibi hijyen şartlarına uygun şekilde yemek üretimini gerçekleştiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin sağlık durumuna göre kalori miktarı belirlenerek hazırlanan yemekler, aşevine ait araçlarla dağıtıma çıkarılıyor. İki öğüne yetecek şekilde üç çeşit sıcak yemek ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi’nin bu hizmetinden memnuniyetlerini dile getirirken Başkan Yıldırım da düşüncelerini "Ramazan, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Bu mübarek ayda, zor durumda olan yaşlılarımızın, engellilerimizin ve hasta vatandaşlarımızın yanlarında olmak, onların yüzlerini güldürmek bizim için en büyük mutluluktur. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın yalnız hissetmemesi, toplumda dayanışma ruhunun güçlenmesidir. Ramazan boyunca olduğu gibi, yılın her döneminde de ihtiyaç sahiplerinin yanındayız’’ sözleriyle ifade etti.

Aşevine başvurular, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınıyor. Başvuruların detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi neticesinde vatandaşlar yemek yardımından faydalanabiliyor.