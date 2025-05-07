Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda sanatseverlerle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’, Yıldız Holding’in desteğiyle Ankara’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding de İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini sanatseverlerle bir araya getirdi.

"Mutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz"

İlk kez düzenlenen fuarın İslam sanatlarının dünyaya tanıtılmasına yönelik bir geleneği başlatması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, "Yıldız Holding’de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. ’Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce farklı illerde binlerce sanatseverle buluşturduğumuz Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide eserleri önümüzdeki dönemde de farklı illerimizde sergilemeye ve mutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sergimizde 24 hattata ait 41 eser, kronolojik bir sırayla sunuluyor"

Sergilenen hattatlar ile ilgili bilgilere değinen Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Gönceoğlu, "Ankaralı sanatseverlerle de oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergimizde 24 hattata ait 41 eser, geçmişten günümüze kronolojik bir sırayla sunuluyor. Hattat Hafız Osman Efendi, Sultan İkinci Mahmut, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hamit Aytaç gibi hat sanatlarının, büyük üstadların eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide çağımızın kıymetli hattatları çağımızın kıymetli hattatları Ali Toy, Mehmed Özçay ve Ferhat Kurlu’nun da eserleri görülebilecek. İlgi duyan herkese bu güzel eserleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

İslam kültürünün en zarif ve anlam yüklü sanat dallarından hat sanatının büyük ustalarını bir araya getiren "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisinde, Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) ve Hasan Çelebi (ö. 2025) gibi üstatlar ile Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatlarının eserleri yer alıyor.

Geleneksel İslam sanatının en güzel örnekleri sanatseverlerle buluşacak

Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu. Fuarda, İslam sanatı konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten uzman isimler görüşlerini paylaşacak, atölyeler düzenlenecek. Yapay zekâ destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.