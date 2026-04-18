Galatasaray'ın İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, bu sene tekrar şampiyon olacaklarını belirterek, '4 maçımız kaldı. Galatasaray taraftarına büyük bir şükran borçluyuz. Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen buraya geldiler. Sanki burada deplasmanda değil, sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da, gerek İstanbul dışında, yağmurda, karda, soğukta, her konuda yanımızdalar. Onlarla beraber, Okan hoca liderliğinde, futbolcu kardeşlerimizle ve taraftarımızla bu sene tekrar şampiyon olacağız' ifadelerini kullandı.