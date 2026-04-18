Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağışta minibüste mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerindeki cadde ve sokakları göle çevirdi. Bu sırada Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bir minibüs yağmur nedeniyle yolda kaldı. Göle dönen yolda ilerleyemeyen minibüste mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar saniye saniye görüntülenirken ekipler ayrıca yolda kalan bir aracı da sel sularından kurtardı.