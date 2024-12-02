Türk dünyasını Elazığ’da buluşturan ve üç gün süren ‘27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’ programları sona erdi.

Ulusal ve uluslararası önemli şair ve yazarları bir araya getiren, Türk Dünyası ve edebiyat çevrelerinin yakından tanıdığı, Elazığ’ın marka değeri olan 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Hazar Gölü ve Harput gezisi ile sona erdi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programlarda ulusal ve uluslararası önemli şair ve yazarlar bir araya geldi. Ziya Gökalp, Ganire Paşayeva ve Prof.Dr. Nuri Pakdil anısına, ‘Kurgudan Gerçeğe Şiir’ temasıyla düzenlenen etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan, Tataristan, İran, Kerkük, Kosova, KKTC ve Türkiye’den 21 şair katılım sağladı.

Musikinin öneminin altını çizen Azerbaycanlı Şair Aysel Safarli; “27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’na katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Elazığ’da ben de bu tarihi anlara şahitlik ediyorum. Müzikler ve sözlerle tarih boyunca insanlar fikirlerini ortaya koymuş, hatta bazen savaşlar bile durdurulmuştur. Bir Türk’ün ruhunda ne kadar şiir ve müzik varsa, o Türk hiçbir zaman yenilmez. Yıllardır süre gelen bu geleneğin devamını sağlayan Elazığ Belediye Başkanına, Elazığ Valisine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bu tür organizasyonların önemine değinen Üsküplü Şair Leyla Şerif Emin; “Üsküp’ten Fırat’a selam getirdik. Elazığ’da Türk Dünyası ve Türkiye’deki çok değerli şairlerle buluşmak bizim için çok önemli. Belediye başkanımız ve valimiz ile TİKA’ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programda yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Kerküklü Şair Mohammed Farooq Hama, “Ben bir edebiyatçı olarak Kerkük’ün edebiyatını güzel Elazığ’da temsil ettim. Çok keyif aldığımız ve çok memnun olduğumuz bir organizasyon gerçekleşti. Elazığ, Şanlıurfa ve Kerkük’ün kültürleri birbirine çok yakın. Allah Türk’ü korusun” şeklinde konuştu.