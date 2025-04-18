Ankara’da Çin Büyükelçiliği’nde ’Uluslararası Çin Dili Günü’ etkinliği kapsamında Çince öğrenen öğrenciler gösteri yaptı.

Ankara’da ’Uluslararası Çince Günü’ kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çince öğrenen ortaokul ve lise öğrencileri ile aileleri ve okul müdürleri katıldı. Çince eğitimi alan öğrenciler tarafından etkinlik kapsamında dans, şiir ve tiyatro oyunu gibi gösteriler yapıldı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çalıştıkları şarkıları hareketli figürlerle birleştirerek seyircilerle buluşturdu. Ayrıca gönüllü seyirciler de Çince günü kutlama kapsamında karakter puzzle oyununu oynadı.

"30 milyondan fazla insan yurt dışında Çince öğrenmektedir"

Dilin aynı zamanda bir ülkeyi anlamanın anahtarı olduğunu söyleyen Xuebin, Çin’in hızlı gelişimi ve küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte, Çince öğrenme talebinin dünya çapında giderek arttığını belirtti. Xuebin, şu anda 190’dan fazla ülke ve bölgede Çince dil programları oluştuğunu dile getirerek, "85 ülke Çinceyi ulusal eğitim sistemlerine dahil etmiştir. Şu anda 30 milyondan fazla insan yurt dışında Çince öğrenmektedir. Yazılı dil aracılığıyla, Çince öğrenen yabancılar Çin kültürünün zengin çeşitliliğini ve derinliğini takdir edebilirler" şeklinde konuştu.

"Türk insanının Çin’i tanıması ve sevmesi için ilham vermek üzere çabalarınızı sürdüreceğinizi umuyorum"

Xuebin, Uluslarası Çin Dili Günü’nün bu yılki temasının "Çince: Zamanı ve Mekânı Aşan Bir Hediye" olduğunu aktararak, "Çincenin sadece zamanı aşan, tarih ile bugünü birbirine bağlayan bir köprü değil, aynı zamanda Çin’i dünyaya bağlayan, mekânı aşan bir köprü olduğu bir kez daha teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gençlerin Çinceye duyduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Xuebin, şunları kaydetti:

"Giderek artan sayıda üniversite, lise ve ilköğretim okulunda Çince derslerinin verilmeye başlanması beni büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Çinceyi gayretli bir şekilde öğrenmeniz, Çin kaligrafisi, savaş sanatları, klasik şiir ve Çin kültürünün diğer yönlerini geniş bir şekilde araştırmanız ve ’Uluslararası Çin Dili Günü’ ve ‘Mutlu Bahar Festivali’ gibi etkinliklere aktif katılımınız, Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış, kültürel değişim ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynamıştır. Çinceyi daha iyi öğrenmek, Çin kültürünü daha iyi anlamak ve daha fazla Türk insanının Çin’i tanıması ve sevmesi için ilham vermek üzere çabalarınızı sürdüreceğinizi umuyorum."

Etkinlikte gösteri yapan 7. sınıf öğrencisi Beray Bayazıt, burada gösteri yapabilmek için önce okulda yarışmaya katıldığını söyleyerek, "Bu dersi öğrenmeye başlayınca dikkatimi çekti biz de yarışmalara katıldık. Şarkıda 1. olunca buraya davet etti hocamız" dedi.