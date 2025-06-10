Şırnak’ın Uludere ilçesi Ödül Mahallesi sakinlerinin yıllardır yaşadığı kaya düşme korkusu AK Parti Milletvekili Arslan Tatar’ın desteği ve Şırnak AFAD İl Müdürlüğünün girişimleriyle sona eriyor.

Uludere halkının yıllardır yaşadığı kaya düşme korkusu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar’ın desteği ile hayata geçirilen ıslah çalışmaları ile önleniyor. Kaya ıslah çalışmalarının yüklenici firma tarafından kısa sürede başlanacağının müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile halka duyuran Tatar, "Uludere’nin Ödül Mahallesinde geçmiş yıllarda yaşanan kaya düşme olayları ile ilgili Şırnak AFAD Müdürlüğünce hazırlanan kaya ıslahı gerekli inceleme ve projelendirme çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yaklaşık 40 milyon TL bedelle ihalesi gerçekleştirildi" dedi.

Tatar, açıklamasında bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen AFAD Başkanlığı ve Şırnak AFAD yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.