Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe imza attı. Kütüphaneyi en aktif kullanan akademisyen ve öğrencilerin açıklandığı törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

61. Kütüphane Haftası Ödül Töreni Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde düzenlendi. Programa; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"Zengin bir kütüphanemiz var"

Programın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Burası üniversitemizin merkezi ve kültürel olarak da kampüsümüzün kalbini oluşturuyor. Dijital temelli metinlere ulaşabilecek seviyeye çoktan geldik. Kütüphanemiz bu hizmetler açısından da son derece zengin. Bugün akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin, herhangi bir metne ulaşabilmek için koşturması gerekmiyor. Gözümüz gibi baktığımız, hassasiyet gösterdiğimiz üniversitemizin merkezini oluşturan kütüphanemizdeki bu güzel töreninin oluşmasına katkı veren başta Daire Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Kütüphane Haftası bir anlamda yeniden bu farkındalığı arttırmak yönünde önemli de bir işlev görüyor. Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gençler bayrağı daha iyi noktalara taşıyacak

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise kütüphanelerin sadece ders çalışılan bir mekan olmaktan çıktığına vurgu yaptı. Üreten, çalışan ve teknolojinin kullanılabildiği özel yerler olduğunun altını çizen Dr. Kamil Özer; "Buralar artık çocukların rahatlıkla gelebildiği ve birçok etkinliğin yapıldığı mekânlar oldu. Geleceğimizin teminatı gençler açısından kütüphanelerin büyük bir önemi olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Bilime ve insanlığa yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Yetiştirdiğiniz gençler, öğrenciler bu bayrağı alıp devam ettirecek. Bunu önemseyip buraya destek veren firmalarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

Araştırma üniversitesi vurgusu

61. Kütüphane Haftası kapsamında yaptıkları etkinliklere değinen BUÜ Kütüphane Daire Başkanı Hasan Arslan da araştırma üniversitesi kimliğini ön planda tutan bir vizyonla ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Hasan Arslan; "Bilgiye erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğru, güvenilir ve bilimsel bilgiye yönlendirme görevini de üstleniyoruz. Kütüphanemiz fiziki koleksiyonları kadar, elektronik kaynakları ve araştırma destek hizmetleriyle de bu sürecin aktif bir parçası haline gelmiştir. Bugün burada sadece bir haftayı kutlamıyoruz, aynı zamanda bir vizyonu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Programın sonunda farklı kategorilerde dereceye giren akademisyen ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.