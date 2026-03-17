26-29 Mart 2026 tarihlerinde Uludağ'da gerçekleştirilecek 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu-Uludağ Etabı, dünyanın dört bir yanından kadın ve erkek voleybol takımlarını Türkiye'de buluştururken, Uludağ İçecek Türk A.Ş. organizasyona sponsor olarak destek verecek.

Uludağ'da düzenlenecek 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu - Uludağ Etabı, uluslararası spor takviminde öne çıkan organizasyonlar arasında yer alıyor. 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, dünyanın dört bir yanından kadın ve erkek voleybol takımlarını Türkiye'de ağırlayacak. Organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu koordinasyonunda; yerel yönetimler ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bursa Teleferik Uludağ istasyon alanında kurulacak özel kortlarda gerçekleşecek karşılaşmalar, Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde sporseverlere üst düzey bir uluslararası deneyim sunacak.

'Uludağ'ın gücünü tüm dünyaya duyurmak bizim için bir öncelik'

Turnuvaya yönelik bir açıklama yapan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl şunları söyledi; 'Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek, markamızın doğduğu bu coğrafyanın değerini ve potansiyelini uluslararası platformlarda daha görünür kılmak bizim için önemli bir öncelik. Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak sporun her zaman yanındayız; basketbol, futbol branşlarına desteğimiz sonrası Uludağ'da kar voleybolu gibi yükselen bir sporun uluslararası platformda yer almasına katkı vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerin Türkiye'de uluslararası spor turizmine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.'

Uludağ İçecek Türk A.Ş.'den spora ve aktif yaşama destek

Türkiye'nin köklü içecek markalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., organizasyona bronz sponsor olarak katkı sağlayacak. Şirket, etkinlik alanında kuracağı stant ile katılımcılar ve ziyaretçilerle bir araya gelecek. 18-45 yaş arası aktif spor ve outdoor kitlesini hedefleyen turnuva, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Uludağ İçecek Türk A.Ş., bu iş birliğiyle hem genç ve dinamik hedef kitleyle doğrudan temas kurmayı hem de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki görünürlüğüne katkı sunmayı amaçlıyor.

Kar voleybolunun yükselen ivmesini Uludağ'ın doğal atmosferiyle buluşturan 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu- Uludağ Etabı, Türkiye'nin kış sporları altyapısını ve organizasyon kabiliyetini global ölçekte bir kez daha gözler önüne serecek. Uludağ İçecek Türk A.Ş. ise bu önemli spor buluşmasının paydaşları arasında yer alarak, spora ve sağlıklı yaşama verdiği desteği bir kez daha ortaya koyacak.

Uludağ İçecek Türk A.Ş., '4 Mevsim Uludağ' yaklaşımı doğrultusunda Uludağ'da yalnızca kış mevsiminde değil yıl boyunca düzenlenen etkinliklere destek veriyor. Bu kapsamda, 17-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail organizasyonu da farklı ülkelerden sporcuları Uludağ'da bir araya getirecek.