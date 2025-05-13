Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği ‘Uludağ Çevre Forumu’nda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa’da depreme dayanıklı ve çevreye uyumlu kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını belirterek, "Şehrin merkezinden başlayarak öncelikli sanayi alanlarını dönüştüreceğiz. Bursa’nın yeşil dönüşümünü tamamlayıncaya kadar hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaşam boyu eğitim merkezi olarak kente kazandırdığı Bursa Business School, Türkiye’nin çevre, iklim değişikliği ve kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Uludağ Çevre Forumu’na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkanları, üniversiteler, akademik odalar ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla başladı.

"Deprem dönüşümünü Marmara’ya taşıyacağız"

Türkiye sanayisinin ve üretiminin kalbi konumundaki Marmara Bölgesi’nin deprem riski altında olduğunu vurgulayan Murat Kurum, İstanbul ve çevre illerde depreme dirençli şehirler oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için uyarıydı. Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli de bu riski yaşıyor. Marmara’daki bir deprem, ülke ekonomisi açısından doğrudan bir beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

"Bursa’ya ayrı bir parantez açıyoruz"

Bursa’da depreme dayanıklı ve çevreyle uyumlu kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını açıklayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeşil Bursa’ya yakışır bir şekilde, çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu, enerji verimli konut ve sanayi alanları inşa edeceğiz. Şehrin merkezinden başlayarak öncelikli sanayi alanlarını dönüştüreceğiz. Bursa’nın yeşil dönüşümünü tamamlayıncaya kadar hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."

Söz konusu alandaki çalışmaların Bursa Valiliği koordinasyonunda yürütüleceğini, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve yerel yönetimlerin de sürece katkı koyacağını dile getiren Murat Kurum, Tarihi Hanlar Bölgesi’nde elde edilen başarılı sonuçların tüm kente örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Kurum, "Yeşil Bursa ile uyumlu bir dönüşüm gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

Sanayi tesislerine yeşil dönüşüm desteği

Uludağ Çevre Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Bakan Murat Kurum, iklim krizinin küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bakan Kurum, tarım, gıda, göç ve ekonomik güvenliğin bu krizden doğrudan etkilendiğini ifade etti. Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Kurum, "Bugün artık karbon emisyonunu hesaba katmayan, çevreye duyarlı üretim yapmayan hiçbir tesis, uluslararası ticarette varlık gösteremez" dedi.

Ambalaj, elektronik, tekstil, inşaat ve gıda gibi sektörlerin yeşil dönüşüm sürecinde öncü sektörler olduğunu belirten Bakan Kurum, bu alanlarda sanayi tesislerinin yeşil dönüşüm belgeleriyle destekleneceğini açıkladı. Murat Kurum, geri dönüşümde depozito sistemi uygulamasının Sakarya ile başlayarak 81 ile yayılacağını açıkladı.

"201 bin konutu teslim ettik"

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Murat Kurum, afetin ardından yürütülen konut yapım sürecine dair rakamları paylaştı. "Bugüne kadar 201 bin konutu teslim ettik. 250 bininci konutun anahtarını önümüzdeki ay Kahramanmaraş’ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte teslim edeceğiz" ifadelerini kullanan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Kurum’dan müsilaj uyarısı

Marmara Denizi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehdidine karşı eylem planına sadık kalınması gerektiğini vurgulayan Kurum, atık su arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. "Sanayicisi de belediyesi de çevre kirliliğine karşı ortak sorumluluk taşıyor" diyen Kurum, Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’nde incelemelerde bulunacaklarını açıkladı.

"Ekonomide büyük dönüşüme tanıklık ediyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhuriyet’in mühendislik harikalarından biri olan Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun bir zamanlar sağlığa adanmışken bugün ekonomideki dönüşüme tanıklık ettiğini belirterek, bu önemli merkezde düzenlenen zirvelerin sürdürülebilirliğin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Bursa’nın üretimden ihracata, istihdamdan sanayiye kadar her alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Burkay, gerçekleştirilen enerji, dirençli kentler ve çevre zirvelerinin, kentin potansiyelini geleceğe taşıma kararlılığının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

"Türkiye oyun kurucu bir aktör"

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan jeopolitik ve ekonomik değişimlere de değinen İbrahim Burkay, sanayi üretiminin Batı’dan Asya-Pasifik ülkelerine kaymasıyla birlikte çevre, yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi gibi yeni ekonomik başlıkların öne çıktığını belirtti. Türkiye’nin sanayi devrimini ıskaladığını dile getiren Başkan Burkay, bugün ise Türkiye’nin artık sadece küresel oyunun bir oyuncusu değil, oyunu kuran ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Savunma sanayindeki tarihi başarıları örnek gösteren İbrahim Burkay, ekonomide de aynı vizyonla hareket etmenin, özellikle yeşil mutabakat ve karbon borsası gibi konularda stratejik bir akıl geliştirmenin zorunluluğuna işaret etti. İbrahim Burkay, "Yeşil Mutabakat ve karbon borsası gibi yeni küresel düzenlemeler, çevresel faktörlerle birlikte ekonomide oyun alanlarını da yeniden şekillendiriyor. Türkiye bu süreci yöneten ülkeler arasında yer almalı. Sayın Bakanımızın vizyonu doğrultusunda bu potansiyelin ülkemizde de mevcut olduğuna inanıyorum" dedi.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri için dev projeler

İbrahim Burkay, sanayide verimliliği artırma ve emisyonu düşürmek hedefiyle Bursa Model Fabrika, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi ve TEKNOSAB gibi projeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, TEKNOSAB’ın, Türkiye’nin yüksek teknolojiye geçişini hızlandıran ve katma değerli üretimi teşvik eden dev bir yatırım olduğunu vurguladı.

"Sanayi ve çevre birbirine zıt kavramlar değildir"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa’nın güçlü üretim altyapısı ve doğal zenginlikleriyle güçlü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Kent olarak, kalkınma hedeflerimize ulaşmak için sanayi ve çevreyi birbirine zıt kavramlar olarak görmek yerine bu iki alanı birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirmek zorunda olduğumuzu anlıyoruz. Doğru planlama ve kurumlar arası iş birlikleriyle özlenen Bursa’ya kavuşacağımıza inanıyorum. Bugün sanayicilerimizin yeşil dönüşüme gösterdiği ilgi ve kararlılık memnuniyet vericidir. Bu etkinliği düzenleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ederim" dedi.

"Bursa çevre planını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, değişen dünyaya karşı ortak aklın gücünü kullanarak çevresel sorumluluğu hep birlikte üstlenmenin önemine dikkat çekti. İklim krizinin artık yalnızca geleceği değil, bugünü de tehdit ettiğini söyleyen Bozbey, "Ekonomik modellerimizi doğayla uyumlu hale getirmeden bu krizi aşmamız mümkün değil. Bu forumda ele alınacak sürdürülebilir finansman modelleri, karbon piyasaları, yeşil büyüme ve dönüşen ekonomi gibi başlıklar, büyük dönüşümün temel taşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Bursa’nın 2050 yılına yönelik çevre vizyonunu oluşturmak adına çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Bozbey, "Yıl sonuna kadar tüm kesimlerin katkısıyla Bursa Çevre Master Planı’nı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu plan, geleceğin Bursa’sını şekillendirecek" dedi.

"Atıklar çöp değil, stratejik ham madde kaynağıdır"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, Türkiye’nin sanayileşme sürecinde artık çevreyi kirletmeden üretmenin, kaynakları israf etmeden büyümenin esas alınması gerektiğini vurguladı. Vedat Kılıç, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 110 milyon ton evsel ve endüstriyel atığa sahip olduğuna dikkat çekerek, bu atıkların stratejik bir atık yönetimiyle ham maddeye dönüştürülmesinin sanayi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kılıç, "Özellikle evsel kaynaklı değerlendirilebilir atıkların toplanmasında kurumsal tabanlı bir sistem kurmak zorundayız. Atıklar artık çöp değil, stratejik ham madde kaynaklarıdır" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıma hedefini çevreyle barışık bir vaziyette gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Aydın, böylesine önemli bir forumu düzenleyen BTSO’ya da teşekkür etti.