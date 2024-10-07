Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda Mardin 1969 Spor’a mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübü antrenörü Uğur Kulaksız, iyi futbol oynadıkları ve birbirinden önemli pozisyonlar buldukları maçta gol atamamanın ve puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Antrenör Uğur Kulaksız, "Son 3 maçta 5 puan topladık. Mardin deplasmanından da puan veya puanlar almak istiyorduk. Buna göre hazırlandık. Maçta da önemli pozisyonlar bulduk. Maalesef gole çeviremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz. Artık Ordu maçına konsantre olacağız" dedi.