Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası sol kanattan Tagliafico’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Lacazette’in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi. Dönen top kaleye yönelince Emirhan çizgiden çıkardı.
58. dakikada ceza sahası dışından Benrahma’nın sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
67. dakikada sağ kanattan Rafa Silva’nın pasında Immobile’nin şutunda top direkten döndü. Dönen topa Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada Rafa Silva’nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Fernandes’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
88. dakikada kaleci Perri ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Perri gole izin vermedi.
Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp
Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki (Mikautadze dk. 79), Tolisso, Tessmann (Caqueret dk. 65), Benrahma (Fofana dk. 65), Nuamah (Zaha dk. 73), Lacazette (Orban dk. 79)
Yedekler: Remy Descamps, Abner, Nseke, Warmed Omari, Duje Caleta-Car, Jordan Veretout, Nemanja Matic
Teknik Direktör: Pierre Sage
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 90+6) Joao Mario (Al-Musrati dk. 86) Rafa Silva, Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 66), Immobile (Onur Bulut dk. 86)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Gol: Gedson Fernandes (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Tolisso, Tessmann (Lyon), Emirhan, Masuaku, Joao Mario, Ersin, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)