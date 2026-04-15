Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan 2026 Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
