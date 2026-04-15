Agyei'den Galatasaray maçı değerlendirmesi
Efeler Ligi'nin 1-4 Play-Off etabının ikinci maçında Galatasaray sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray: Stephen Maar, Doğukan Ulu, Jean Patry, Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Michael Wright, Hacı Şahin, Gökçen Yüksel, Onur Günaydı, Georgi Tatarov, Can Koç

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döner (L), Umut Özdemir (L), Tuna Uzunkol, Aleksander liwka, Arda Bostan, Marek otola, Yunus Emre Tayaz, Yiğit Hamza Aslan

Setler: 25-17, 25-18, 25-22

Süre: 1 Saat. 20 dakika

Kaynak: İHA