Artvin’in Arhavi ilçesinde uçurumda mahsur kalan görme engelli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arhavi ilçesinde uçuruma düşerek mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu Arhavi Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaca tırmanarak görme engelli köpeği bulunduğu yerden kurtardı. İlk kontrolleri sonrası veteriner kliniğine götürülerek muayene edilen köpeğin bu esnada sahibine de ulaşıldı.

İki gündür kayıp olan köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Yağmur Gümüş, "Köpeğim görme engelli. Gözleri çok az görüyor. Fark etmeden heyelanlı alana düşmüş olabilir. Sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.