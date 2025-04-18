Sivas’ta kaldırımın ortasındaki türbe görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas’ın en işlek noktalarından biri olan Evliya Caddesi’nde kaldırımın tam ortasında yer alan türbe vatandaşların dikkatini çekiyor. Günümüzde "Arap Evliya Türbesi" olarak bilinen yapının oldukça ilginç bir hikayesi bulunuyor. Rivayete göre cadde yapım çalışmaları sırasında iş makinesi, türbenin bulunduğu bölgeye geldiğinde aniden arızalanıyor. Tüm çabalara rağmen makineler çalıştırılamayınca operatör büyük korku yaşıyor ve çalışmaları durduruyor. Bunun üzerine bölgeye dokunulmadan inşa edilen türbe ’Arap Evliya Türbesi’ ismini alıyor. Caddenin ismi de Evliya Caddesi olarak belirleniyor. Yoğun yaya trafiğinin tam ortasında yer almasına rağmen manevi atmosferini koruyan türbe, görenlerin ilgisini çekiyor. Günlük koşturmaca içinde dahi olsa durup dua eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla da fotoğraf çekiyor.

"Görenler dua ediyor"

Mahalle esnafı Muhammed Çapar, türbe ile ilgili rivayetler olduğunu belirterek, "Türbenin geçmişi 1800’lü yıllara dayanıyor. Süleyman paşazadelerden şu anki ismiyle Hacı Ali beylerin misafiri olarak Türkiye’ye gelmiş bir Arap olarak biliniyor. Bize bir büyüğümüzün anlattığı kadarıyla bu mübarek, Süleyman Paşa’nın misafiri olarak buraya geliyor. Burada misafirken rahmetli oluyor. Burası da eskiden bir konak olduğundan dolayı konağın bahçesine defnediliyor. Rahmetli Süleyman Çanka buradan yol geçirilirken mezarı bozmadan yol geçirilmesini istiyor ve türbe bu şekilde yolun ortasında kalıyor. Günümüze de türbe olarak kalıyor. Burada yatan kişinin ismi de Zeynel Abidin, buraya Evliya Caddesi deniliyor. Gören vatandaşlar dua edip yollarına devam ediyorlar. Toplumumuzun kabre karşı olan iyi niyetidir, saygı duyuyoruz" dedi.

Yoldan geçerken dua eden Hamza Karabulut, caddeye türbede yatan kişinin isminin verildiğini söyleyerek, "Burada yatan çok muhterem bir zât, geçerken dua ediyoruz. Burada olması çok güzel bir durum. Rivayete göre kepçeyle kaldırılmak istenmiş ama kaldırılamamış. Bu caddeye de bu kişinin ismi verilmiş" diye konuştu.