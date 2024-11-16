Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya’nın uzun ve kısa parkurları yarın start alacak.

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, 98 km’lik uzun parkur, 66 km’lik kısa parkuruyla nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Ayrıca 66 km’lik kısa parkura paracycling sporcular da katılacak. Bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl 4. kez düzenlenecek.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan yarışta, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısı Antalya’da ağırlanıyor. Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan organizasyon; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur yarın saat 10.00’da start alacak.

Uzun parkurda kendi yaş kategorilerinde yüzde 25’lik dilime girenler Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. 50 yaş üzeri kadın ve 60 yaş üzeri erkeklerde kısa parkur yarışlarında yüzde 25 dilimine giren sporcular, 2025 yılında Avustralya’da düzenlenecek UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan bisiklet dostu otelleri, bisiklet organizasyonları, bisiklet toplulukları ve bisiklet yolları ile bir bisiklet şehri olan Antalya, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na 2029 yılında ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.