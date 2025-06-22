Sakarya’nın ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası’nda erkeklerde kazanan İsveçli Edvin Lindh olurken, kadınlarda ise Ukraynalı Mariia Sukhopalova oldu.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sakarya Büyükşehir Belediye ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşti. 24 ülkeden 72 elit dağ bisikleti sporcusunun mücadele ettiği dünya şampiyonasını Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da takip etti. Yarışı erkeklerde 2 dakika 26 saniye 65 salise ile kazanan İsveçli Edvin Lindh oldu. Lindh’in ardından Theo Hauseer ikinciliği, Matic Kranjec Zagar ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise 2 dakika 26 saniye 65 salise ile Ukraynalı Mariia Sukhopalova oldu. Yarışı Isaure Medde ikinci, Maria Sherstiuk ise üçüncü olarak tamamladı.

Yarış sonrası düzenlenen törenle ödül takdimi yapıldı.