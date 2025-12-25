Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'inci yılı kapsamında düzenlenen 2. Mersin gösterimi, 19-21 Aralık tarihleri arasında Mersinli sinemaseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Kadın Gazeteciler Derneği, Uçan Süpürge Vakfı ve Kadından Haber iş birliğinde gerçekleştirilen festival, film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle yoğun ilgi gördü. Kadınların hikayelerini 28 yıldır sinema perdesine taşıyan festival, Mersin'de ikinci kez düzenlenerek kadın sinemasının görünürlüğüne katkı sundu. Festival, 19 Aralık Cuma günü gala gecesiyle başladı. Açılışın ardından Pelin Boğa'nın yönettiği 'Sıradan Bir Gün' ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği 'Tavuk Suyuna Çorba' filmleri izleyiciyle buluştu.

Atölye ve söyleşiler ilgi gördü

Festivalin ikinci günü Harika Uygur'un gerçekleştirdiği 'Sinema Sektörüne Dair Uygulamalı Deneyim Aktarımı' başlıklı atölyeyle başladı. Ardından düzenlenen 'Kuşaktan Kuşağa: Söz, Görüntü, Miras' başlıklı söyleşide Ayşenil Şamlıoğlu, Ecem Uzun ve Asiye Dinçsoy izleyicilerle bir araya geldi.

Gün içerisinde Emine Yıldırım'ın yönettiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide Yıldırım, Prof. Senem Duruel Erkılıç moderatörlüğünde filmin anlatı dili ve toplumsal arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı gün gösterilen 'Star On Border', 'Kabuk' ve 'Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu' filmlerinin ardından gerçekleştirilen ortak söyleşide Berivan Saruhan, Sema Güler ve Nur Sultan Bulut, Beritan Onuk moderatörlüğünde izleyicilerle buluştu.

Belgesel gösterimleriyle devam etti

Festivalin son günü belgesel gösterimleri ve söyleşilerle sürdü. 'Belirsizlik Çağında Kadın Kahramanın Yolculuğu ve Medyada Dönüşen Kadın İmgesi' başlıklı söyleşide Feride Çetin, kadın temsiline dair değerlendirmelerde bulundu.

Shiori Ito'nun yönettiği 'Black Box Diaries' filminin ardından düzenlenen 'Karakutu Açıldığında: Gazetecilik, İfşa ve Cezasızlık' başlıklı söyleşide gazetecilik pratikleri ve şiddetin ifşası ele alındı. Festival kapsamında ayrıca 'Umurumda Değil', 'Dank', 'Gukla', 'Domates Biber Depresyon', 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış', 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' ve 'Kurtlar' filmleri izleyiciyle buluştu.

Katılımcılardan festivale övgü

Oyuncu Asiye Dinçsoy, Mersin'deki festivale ilişkin, 'Kimse konuk gibi değildi, herkes festivalin bir parçasıydı' diyerek yerel yönetimlerin sanata verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Feride Çetin ise Mersin için, 'Burası benim için bir vaha, kurtarılmış bölge' ifadelerini kullandı.

3 gün süren festival, sinemaseverleri, kadın hareketi ve kültür-sanat alanından birçok ismi Mersin'de bir araya getirdi.