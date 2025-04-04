Fransız besteci Maurice Ravel’in doğumunun 150. yılı, ülkemizde klasik müzik adına çok özel bir projeyle kutlanıyor. Türkiye’nin önde gelen piyanistleri Gökhan Aybulus, Başar Can Kıvrak ve Emre Yavuz; Ravel’in solo piyano için yazdığı eserlerini kapsayan bir turneyle müzikseverlerle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Ravel’in solo piyano için yazdığı tüm eserlerini kapsayan bu özgün turne, Türkiye’nin önde gelen üç piyanisti Gökhan Aybulus, Başar Can Kıvrak ve Emre Yavuz’un yorumlarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Ravel’in zaman ve mekân tanımayan eserleri, teknik zorlukları ve zengin armonik dünyasıyla yalnızca piyanistleri değil, dinleyicileri de derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor.

Bu yolculuk, şimdi Türkiye’nin dört büyük şehrinde sahneye taşınıyor:

Turne Takvimine göre konserler 9 Nisan'da İstanbul Süreyya Operası, 15 Nisan'da Ankara CSO Ada, 6 Mayıs'ta Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 7 Mayıs'ta ise İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dinleyicilerle buluşacak.

Ravel’in gençlik döneminden olgunluk yıllarına kadar uzanan tüm solo piyano üretimini bir bütünlük içinde dinleme şansına sahip olacak.

Empresyonist tınılardan caz etkilerineuzanan bu geniş müzikal yelpaze, her konserde yeni bir pencere açacak.

Gökhan Aybulus, Başar Can Kıvrak ve Emre Yavuz’unvirtüöziteleri, zarif yorumları ve Ravel’e duydukları derin müzikal bağlılık sayesinde bu turne yalnızca bir konserler dizisi değil; aynı zamanda bir müzikal hafıza çalışması ve kültürel arşiv niteliği taşıyor.